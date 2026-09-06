Prende forma l'Italia del Mancini-bis. Quanti ex viola nei radar del Cittì
Prende forma la prima Italia del Mancini-bis, con il commissario tecnico che ha iniziato a delineare il gruppo per i prossimi impegni. E nel radar azzurro c'è una presenza significativa di giocatori con un passato alla Fiorentina.
Ex viola in lista
Tra i nomi più sicuri della convocazione c'è Gianluca Mancini, cresciuto nel settore giovanile viola, come anche a Moise Kean, appena ceduta dalla squadra gigliata al Como di Fabregas. Tra gli altri ex viola sembra sicuro di un posto nella lista del ritiro di Coverciano anche Michael Kayode, che potrebbe debuttare con la Nazionale maggiore. Infine occhio anche a Federico Chiesa e Pietro Comuzzo, che Mancini potrebbe valutare nel nuovo ciclo.
Spazio ai giovani
Le convocazioni saranno ufficializzate venerdì 18. Il ct pensa a un gruppo allargato di 30-35 giocatori, con spazio anche per giovani con doppio passaporto che potrebbero scegliere anche altre nazionali.