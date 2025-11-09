Il Sassuolo espugna Bergamo e supera l'Atalanta in classifica. La panchina di Juric ora traballa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Nell'anticipo di Serie A delle ore 12:30 dell'undicesima giornata torna alla vittoria il Sassuolo, rifilando un sonoro 3-0 in casa dell'Atalanta.
La cronaca della gara
Al 29' Carnesecchi stende Pinamonti in area: dal dischetto si presenta Berardi che non sbaglia. Il Sassuolo domina per tutto il primo tempo, e nella ripresa segna il 2-0 con Pinamonti servito da Berardi. I nerazzurri cercano la reazione ma gli emiliani calano il tris al 66' ancora con Berardi; i padroni di casa non trovano il guizzo in attacco per tutto il resto della gara.
Come cambia la classifica
Con questa vittoria il Sassuolo allenato da Grosso supera l'Atalanta e va a quota 16: resta a 16, e senza vittorie in campionato da un po' di tempo, la squadra guidata Juric, la cui panchina adesso traballa.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Milan 22, Inter 21, Roma 21, Juventus 19, Bologna 18, Como 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Lazio 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Lecce 10, Cagliari 10, Pisa 9, Parma 8, Genoa 6, Verona 6, Fiorentina 4.