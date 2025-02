Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto a DAZN dopo la sconfitta casalinga per 2-0 incassata contro il Como. "Oggi partita negativa. Io in primis non sono riuscito a trasmettere l'energia che serviva, mi prendo le mie responsabilità. Faccio i complimenti al Como. Noi siamo partiti bene, poi ci siamo sfilacciati e innervositi. Dopo aver preso il primo gol preso è stato difficile perché loro si sono abbassati parecchio. Cercheremo di rifarci nella prossima partita".

“Non abbiamo scardinato la difesa del Como”

"Dobbiamo essere uniti e capire quando andare in pressione, i giocatori del Como stando così bassi, non ci hanno permesso di scardinare la difesa. Gudmundsson si è fatto male alla schiena, ho dovuto toglierlo".

Su Zaniolo e Fagioli

“Questa settimana abbiamo provato varie situazioni per trovare chi far giocare in attacco e abbiamo schierato Zaniolo, è un po' adattato e bisogna lavorarci. Beltran ha giocato davanti, ha fatto bene come lo ha fatto giocando lì in passato. Fagioli sottopunta? L'ho provato sottopunta perché Gudmundsson arrivava dalla febbre dei giorni scorsi, ma Fagioli a centrocampo è il suo ruolo naturale, e rende meglio più arretrato”.