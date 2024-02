Il prossimo arbitro ha già diretto un Fiorentina-Lazio...ed è arrivata la beffa finale. Serie positiva di tre gare con lui

La partita tra Fiorentina e Lazio sarà diretta da Marco Guida nativo di Pompei, ma della sezione di Torre Annunziata.

I precedenti con la Fiorentina

Tanti i suoi precedenti con la squadra viola, per l'esattezza 22 e bilancio in equilibrio: 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. Non arbitra i viola da Fiorentina-Atalanta 1-1 dello scorso campionato, e con lui sono in serie positiva da tre gare (2 vinte e un pari). L'ultimo KO per i gigliati si è verificato il 21 aprile 2021: Fiorentina-Milan 2-3 alla 28esima giornata.

Quando ha arbitrato la Fiorentina in casa ci sono state 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte; questa è la quinta gara di fila che dirige i gigliati al Franchi.

C'è già un Fiorentina-Lazio nel suo passato

Ha già arbitrato un Fiorentina-Lazio. E' successo il 27 ottobre 2019, match quello vinto dai biancocelesti 1-2. A decidere la partita un gol segnato da Immobile all'89'. (dati statistici forniti da Footstats.it)