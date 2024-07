Non solo Dallinga, la Fiorentina segue anche un difensore in casa Tolosa. Ma il suo arrivo è vincolato a una cessione

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina starebbe monitorando la situazione relativa a Logan Costa, difensore nato in Francia ma naturalizzato capoverdiano. Il classe 2001 era arrivato al Tolosa nell'estate del 2021 dal Reims e in questa stagione ha collezionato 38 partite tra Ligue 1 e Europa League, segnando un solo gol.

Come riporta l'emittente televisiva, però, il suo arrivo sarebbe legato alla possibile cessione di Nikola Milenkovic, per il quale al momento non sembrano essere arrivate offerte.