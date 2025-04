Gautieri: "Palladino bravo e aiutato dal mercato, Fagioli indispensabile. La Fiorentina può guardare al quarto posto"

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, verso la partita di sabato a San Siro contro il Milan, è intervenuto l'ex calciatore e allenatore Carmine Gautieri a Radio Bruno Toscana: “Sarà sicuramente una partita aperta, il Milan gioca ma fa giocare. Palladino ha ritrovato equilibrio, ovviamente aiutato dal mercato di gennaio, soprattutto per Fagioli che è un'arma indispensabile per il centrocampo”.

“Partite ora molto pesanti. La Fiorentina può guardare al quarto posto”

Sulla lotta per la Champions League: “A fine campionato, le partite iniziano a pesare e ad essere quasi tutte decisive. Il Milan è a quattro punti, sbagliando potrebbe rimanere fuori dalla corsa. Una sconfitta, invece, porterebbe grandi difficoltà. Sarà difficile in ogni caso, ma la Fiorentina può guardare al quarto posto. Ripeto, Palladino è stato bravo a rimettere a posto l'assetto tattico della squadra e ora può fare ottime cose”.