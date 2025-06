L'opinionista e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini ha parlato di vari temi di casa viola, tra cui il mercato e il futuro. Queste le sue dichiarazioni: "Dzeko secondo me migliora la Fiorentina, perché va ad aggiungere qualità. E' un grande giocatore di calcio. In Turchia ha segnato 20 gol, in un campionato comunque competitivo. Lo scorso anno ci racconta un giocatore ancora competitivo ed è un atleta. Aggiunge delle caratteristiche che danno qualcosa in più ai viola, che conosce la Serie A. Le squadre con lui giocano bene. Può far rifiatare Kean. Due punte così insieme non credo possano giocare.

Poi penso però alla Nazionale e a un Mondiale a cui rischiamo di un partecipare e penso che in Serie A ci deve giocare Pio Esposito, non Dzeko. Se ci si ritrova a festeggiare il ritorno di un 40enne, a livello di Italia, non è il massimo. E' un discorso che esula dal mondo Fiorentina.

Pioli, che avrà in testa una Fiorentina e che avrà già parlato con i dirigenti, ha bisogno di Gudmundsson? Come vuole giocare? Da questo lui potrà scegliere e dire: Gudmundsson sì o Gudmundsson no. Lo decide Pioli. Se dice di sì, allora bisogna trattare con il Genoa. 6 millioni più 17 non sono un prezzo in linea con quanto fatto vedere dal giocatore. Se prendere tempo vuol dire svincolarsi da una certa trattativa per me la Fiorentina fa bene. Se poi arriva una squadra che va dal Genoa e lo prende per 30 milioni, la Fiorentina si prenderà questo rischio. Non mi pare ci sia la fila. 6+17 è la cifra di inizio scorsa stagione.

Io credo che Pioli sia un allenatore che ha dimostrato di saper trovare le soluzioni. Lo puoi mettere un po' in difficolta. Se la Fiorentina decide che l'islandese è il profilo su cui puntare, Pioli saprà capire dove e come metterlo. Se vogliamo che Kean faccia quello che ha fatto quest'anno, ha bisogno di essere isolato, di essere da solo là davanti. Per quello i giocatori intorno a lui non sono andati benissimo. Se resta Gud, Pioli dovrà essere bravo a far coesistere i due".