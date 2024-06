Intervistato dal Corriere Fiorentino, il candidato del centrodestra alle elezioni per il sindaco di Firenze, Eike Schmidt, ha criticato l'amministrazione uscente per la gestione della vicenda stadio.

“Due aree per uno stadio nuovo”

“È una grande grana che Nardella ha lasciato ai suoi successori - ha detto - Dato che l’intero progetto non è finanziato, bisogna pensare a uno stadio nuovo. Meglio se a farlo è la Fiorentina, altrimenti un project financing. Ho sentito il ministro della Difesa Crosetto: gli ho parlato dell’ex Caserma Ferrucci di Santo Spirito e mi ha assicurato che verificherà se ci sono elementi per rivedere la procedura (per la Rsa contestata, ndr ), sul nuovo stadio si è detto disposto a valutare l’ipotesi della caserma Perotti”.

“E per il Franchi…”

Quale futuro allora per il Franchi? “La mia idea è di costruirci spazi di produzione culturale e incubatori per startup - ha proseguito Schmidt - Con i costruttori si possono rivedere i contratti e azzerare o ridurre al minimo le penali. Il mio giudizio positivo in commissione per il progetto? Fu un giudizio estetico che oggi confermo. Ma sul piano politico è tutta un’altra questione: vogliamo il minimo sindacale portando a norma uno stadio degli anni 30 o vogliamo un impianto moderno, con gli sky box e tutti i comfort?”.