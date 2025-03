Coppe storiche europee: I record della Fiorentina

L’ACF Fiorentina è uno dei club italiani più rappresentativi in ambito internazionale, tra i pochi che hanno lasciato un segno importante nelle competizioni europee. Sin dagli anni '50, la squadra viola ha partecipato a numerosi tornei continentali, distinguendosi come una delle prime realtà italiane a competere ai massimi livelli in Europa.

La società viola è stata la prima squadra italiana a vincere una competizione UEFA, la Coppa delle Coppe 1960-1961, un traguardo che ha dato prestigio alla sua storia. Inoltre la Fiorentina è tra i pochi club europei ad aver disputato almeno una finale nelle tre storiche competizioni UEFA: Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA. Negli ultimi anni, la squadra ha continuato a competere a livello internazionale, raggiungendo due finali consecutive di Europa Conference League nel 2023 e nel 2024.

Gli esordi nelle competizioni europee

La prima esperienza internazionale della Fiorentina risale agli anni '30, con la partecipazione alla Coppa dell'Europa Centrale nel 1935, una delle prime competizioni continentali per club. Ma è nel 1956-1957 che il club toscano scrive la sua prima pagina di storia europea, diventando la prima squadra italiana a raggiungere la finale della Coppa dei Campioni. Dopo un percorso esaltante, i viola affrontarono il Real Madrid nella finalissima del Santiago Bernabéu, venendo sconfitti per 2-0 in una gara molto combattuta.

Nonostante la sconfitta, quell’esperienza segnò un passo fondamentale per il club, che negli anni successivi divenne una presenza costante nelle competizioni internazionali. La Fiorentina consolidò la propria posizione in Europa con la vittoria della Coppa Grasshoppers nel 1957 e, soprattutto, con il trionfo nella Coppa delle Coppe nel 1960-1961. In quella storica edizione, la squadra viola superò in finale i Rangers con una doppia vittoria (2-0 e 2-1), alzando al cielo il primo trofeo UEFA mai conquistato da una squadra italiana.

Nella stagione successiva, la Fiorentina sfiorò il bis nella Coppa delle Coppe, raggiungendo nuovamente la finale ma perdendo contro l’Atlético Madrid. Questi successi consolidarono la squadra come una delle realtà più competitive del panorama calcistico internazionale. Gli anni '60 furono un periodo d’oro per la Viola, che partecipò anche alla Coppa Mitropa e alla Coppa delle Fiere, competizioni che aumentarono ulteriormente il prestigio del club.

La Fiorentina e il cammino in Coppa UEFA

Negli anni successivi la Fiorentina mantenne una presenza costante nelle competizioni europee, partecipando più volte alla Coppa UEFA, l’attuale Europa League. Il punto più alto di questa esperienza arrivò nella stagione 1989-1990, quando i gigliati raggiunsero la finale, sfidando la Juventus in un doppio confronto che segnò la storia del calcio italiano. Per la prima volta, due squadre italiane si affrontarono in una finale confederale, ma i viola dovettero arrendersi ai bianconeri, che vinsero con un risultato complessivo di 3-1.

Nonostante la sconfitta, quella campagna europea rimane tra le più significative della storia della Fiorentina, che eliminò squadre di rilievo, come l'Auxerre e il Werder Brema. Dopo la finale del 1990, il club fiorentino continuò a essere protagonista in Coppa UEFA, con diverse partecipazioni tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. Un altro momento importante arrivò nella stagione 2007-2008, quando la squadra viola, allenata da Cesare Prandelli, raggiunse la semifinale, arrendendosi solo ai calci di rigore contro i Rangers.

Tra le partite più memorabili della Fiorentina in Coppa UEFA spiccano la vittoria per 6-1 contro l’Elfsborg nel 2007 e il doppio confronto con il PSV Eindhoven nei quarti di finale del 2008, che vide i viola imporsi con una grande prestazione. La Fiorentina è stata spesso capace di esprimere un calcio spettacolare in ambito europeo, risultando una delle squadre italiane più competitive nella competizione.

Le recenti finali europee e i record della Fiorentina

Dopo un periodo di assenza dalle competizioni continentali, la Fiorentina è tornata alla ribalta in Europa con le recenti partecipazioni alla UEFA Europa Conference League.

La squadra si è presentata in finale anche nella stagione 2023-2024, dimostrando una continuità europea notevole. Con questi risultati, la Fiorentina è diventata il primo club in assoluto ad aver giocato le finali di tutte e quattro le principali competizioni UEFA a eliminazione diretta: Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA e Conference League.