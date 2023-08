UFFICIALE: La Fiorentina saluta definitivamente Cabral

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Cabral al SL Benfica.

L'attaccante brasiliano se ne va via per 20 milioni di euro fissi piu 5 milioni di bonus così come emerso nei giorni scorsi. Un'avventura durata appena un anno e mezzo quella del classe '98 ex Basilea, che si sposterà ora in Portogallo.