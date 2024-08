Un incontro per dirsi addio. La Fiorentina ha già in mano il sostituto di Gonzalez

Qualche ora di ritardo sulla tabella di marcia non cambierà i programmi della Fiorentina e di Nico Gonzalez, che si ritroveranno nella giornata di oggi al Viola Park per un confronto (anche il procuratore del giocatore è già presente in città).

Via dalla Fiorentina

Salvo stravolgimenti della giornata odierna, Gonzalez lascerà la Fiorentina, è la notizia che riporta stamani La Nazione. Una separazione che accontenta il calciatore, ma anche lo stesso club. Nico andrà probabilmente a guadagnare di più, la Fiorentina risparmierà i 3 milioni netti a stagione fino al 2028 e ha già in mano il sostituto che risponde al nome di Albert Gudmundsson.

L'avvicendamento

La volontà della Fiorentina è chiara: la rivoluzione estiva dovrà completarsi con l’avvicendamento tra Nico e ’Gud’, per buona pace di quel 99% di incedibilità pronunciato da Pradè lo scorso 4 giugno.