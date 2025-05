Koné: "La Fiorentina sta facendo belle cose, sappiamo di giocare contro una squadra forte ma per noi è una partita decisiva"

A segno all'andata e pronto ad affrontare nuovamente la Fiorentina, il francese Manu Koné ha parlato a Sky del big match che attende domani la sua Roma:

"Per noi è un match decisivo, una partita importante. Sappiamo di giocare contro una squadra forte in campionato che sta facendo belle cose. Siamo in un buon momento, non perdiamo da tante partite e giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi che ci aiuteranno. Giocheremo come sempre per vincere, siamo in fiducia. Vogliamo una vittoria per guardare verso l’alto della classifica. Il successo contro l’Inter ci ha dimostrato che siamo molto forti".