A Firenze è rimasto legato anche dopo il termine della carriera, Massimo Orlando a Tmw Radio non la vede però così ottimisticamente per la Fiorentina domani all'Olimpico con la Roma:

“La Fiorentina l’ho vista in grande difficoltà a Siviglia contro il Betis, non era semplice in quell’ambiente infuocato. Partire senza Kean è stato un errore, mancava anche Dodo, poi all’Olimpico partirà dal primo minuto. Sono stati bravi perché sono ancora dentro la doppia sfida e la qualificazione è ancora possibile, però vedo la Roma stare troppo bene ora, è favorita nello scontro diretto”.