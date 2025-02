Corriere Fiorentino: Ci vuole di più per convincere la Fiorentina a tirare fuori 20 milioni

Una pagina sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.

Pagina 9

L'articolo principale è intitolato: “Gudmundsson ora o mai più”. Sottotitolo: “Diritto e non obbligo di riscatto dal Genoa: per convincere i viola il ‘10’ deve accelerare”. All'interno del pezzo leggiamo: “Innegabile che per convincere la società a impegnarsi per altri 20 milioni Albert deve fare molto di più”.

Pepito day

In taglio basso invece c'è: “Sir Alex, Bati, Borja e tutti gli altri al Franchi per il Pepito day: ”Firenze, seconda casa". Sottotitolo: “Il 22 marzo la partita-evento per l’addio al calcio di Rossi. Ci sarà anche Ferguson”.