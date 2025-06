Un contratto pesante che il fondo americano lascerebbe volentieri in mano alla Fiorentina

Momento di transizione per l'Udinese che sta per passare mano a livello societario, passando dai Pozzo al fondo Guggenheim Partners.

Un contratto pesante in eredità

Il Messaggero Veneto scrive stamani che non è affatto detto che gli americani siano così sicuri di voler ereditare un contratto da 1,8 milioni di euro a stagione, come quello attualmente in essere con Florian Thauvin. Ed è in questo contesto che la Fiorentina si sta inserendo.

Partenza del francese avallata

Potrebbero esserci già gli americani dietro l’apertura alla possibile partenza del francese, ritenuto non più determinante, oppure addirittura d’ingombro, anche perché compirà 33 anni a gennaio 2026.