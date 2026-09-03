La Fiorentina prende Pedro Gonçalves e ci guadagna anche il Famalicão: ecco quanto
Il trasferimento di Pedro Gonçalves alla Fiorentina porta benefici economici anche al Famalicão e non solo allo Sporting CP. Il club lusitano incasserà infatti 250 mila euro già per il prestito del giocatore.
Il motivo è legato agli accordi stipulati in passato: il Famalicão era riuscito a conservare il 10% dei diritti economici relativi a una futura operazione riguardante Pedro Gonçalves. Una percentuale che permette quindi al club portoghese di beneficiare immediatamente dei 2,5 milioni versati dalla Fiorentina per il prestito.
Ma l'incasso potrebbe aumentare considerevolmente. L'accordo tra Fiorentina e Sporting prevede infatti un'opzione di acquisto fissata a 22,5 milioni di euro, destinata a trasformarsi in obbligo al verificarsi delle condizioni stabilite (o il raggiungimento del 60% delle presenze da 45 minuti rispetto alle gare della Fiorentina o la qualificazione alla Champions League della squadra).
Qualora il trasferimento diventasse definitivo, il Famalicão potrebbe arrivare a incassare complessivamente circa 2,5 milioni di euro dall'intera operazione.