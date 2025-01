Ndour si allontana dalla Fiorentina. I dirigenti viola ritengono esagerate le richieste economiche del PSG

Benche le ultime news di mercato volessero la Fiorentina vicinissima al trasferimento di Cher Ndour a titolo definitivo dal Paris Saint Germain, in questi minuti la trattativa ha subito una brusca frenata. A riportarlo è stato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che nel suo punto di mercato serale ha sottolineato come la situazione sia tutt'altro che definita.

La richiesta del PSG ha bloccato la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Di Marzio la Fiorentina nelle ultime ore avrebbe deciso di cambiare i propri piani. La richiesta economica fatta dal Paris Saint Germain non è stata ritenuta idonea dalla dirigenza gigliata, che per questo almeno per il momento avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa al centrocampista classe 2004.

Questo il tweet di Gianluca Di Marzio: