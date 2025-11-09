E ora che non ci sono più parafulmini, la contestazione è pronta ad esplodere. Firenze esige rispetto

Firenze offre sostegno ma pretende rispetto, asserisce Repubblica. La contestazione degli ultras della Fiorentina è pronta a divampare, e intanto ieri è apparso uno striscione allo stadio: “Senza mister non avete più scusanti… lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti” firmato Curva Fiesole.

E ora che il parafulmine non c'è più…

La squadra è nel mirino, sola, senza più un parafulmine rappresentato da Pradè e già con Lecce e Mainz ci sono state avvisaglie del malessere del tifo, che oggi sarà comunque presente con buoni numeri, quasi un migliaio in Liguria.

Nuovo obiettivo? La salvezza.

Per arrivare ai 40 punti sinonimo di salvezza, ai viola servono 12 vittorie nelle prossime 28 partite. Altrimenti, con una quota salvezza più bassa anche dieci… Semplice a dirsi, più difficile a farsi. Per una squadra che non ha mai vinto in dieci giornate ed è caduta anche in Europa contro il modesto Mainz.