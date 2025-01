Il centrocampista Michael Folorunsho è sempre più vicino alla Fiorentina. Il Napoli ha subito dato l'ok per la cessione e il calciatore ha detto sì al trasferimento. Manca davvero poco.

Folorunsho-Fiorentina, parti al lavoro per la cifra finale

Secondo quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini, l'arrivo di Michael Folorunsho alla Fiorentina è in definizione. Il club viola lavora col Napoli per definire tutti i dettagli. La formula è già chiara, il prestito con diritto di riscatto, adesso si lavora per la cifra finale. L'operazione si potrebbe concludere per un totale di circa 9 milioni di euro.