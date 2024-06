La Fiorentina ha un alleato in più per l'acquisto di Zaniolo: C'è chi spinge per trovare un punto d'incontro col Galatasaray

Nel corso delle ultime ore non ci sono state significative novità sul fronte Nicolò Zaniolo, se non delle dichiarazioni del giocatore che ha detto apertamente di voler “tornare in Italia”.

Alleato in più

Su di lui, scrive però stamani La Nazione, la Fiorentina ha un alleato in più rispetto all’Atalanta (la squadra che sta facendo maggiore concorrenza ai viola sul classe ’99) ed è il manager Claudio Vigorelli. Questo perché sono solidi i rapporti con il club di Commisso e c'è la presenza nella rosa di un altro suo assistito: Michael Kayode.

Vigorelli spinge per l'accordo

Vigorelli sta spingendo per far sì che il Galatasaray trovi un punto d’incontro con i toscani per chiudere l’affare: si tratta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di determinati traguardi.