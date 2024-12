La Fiorentina si prepara a scendere in campo per gli ottavi di Coppa Italia contro l'Empoli, stasera al Franchi alle 21, per la prima volta dopo la giornata di domenica che ha tenuto tutta Firenze col fiato sospeso. Per fortuna, è stato lo stesso Bove ad incitare i ragazzi a scendere in campo stasera e dare il massimo, anche per lui.

Palladino valuta le scelte per l'undici titolare: in porta chance per Martinelli, in stretto ballottaggio con Terracciano per il posto da vice-de Gea; difesa composta da Dodo sulla destra (con Kayode che scalpita per il posto) e Parisi (favorito su Biraghi) sulla sinistra, mentre al centro si dovrebbe rivedere Comuzzo, ma in coppia con Pongracic. Mediana che potrebbe vedere la coppia Quarta-Mandragora, mentre sulla trequarti ci saranno Ikonè a sinistra, Sottil a destra e Beltran che agirà dietro a Kouamè. Solo panchina, dunque, per il rientrante Gudmundsson, ma c'è da aspettarsi un ingresso a partita in corso dell'islandese.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Martinelli; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Quarta; Sottil, Beltran, Ikonè; Kouamè