La Fiorentina è scesa in campo questo pomeriggio per allenarsi in vista del match di domani sera contro l'Empoli in Coppa Italia. Di fatto la prima vera seduta per i ragazzi di Raffaele Palladino, visto che ieri in tanti erano andati a trovare Bove a Careggi e dunque erano allenati in gruppi separati in orari diversi.

Come riporta Radio Bruno, il gruppo ha voglia di scendere nuovamente in campo contro l'Empoli anche e soprattutto per Bove, ancora all'ospedale dopo il malore. A voler scendere in campo sono proprio i titolari che hanno solo “assaggiato" il campo contro l'Inter, in una partita durata poco più di un quarto d'ora.

Palladino però dovrà riflettere in vista di un calendario fittissimo che si prospetta, ma i giocatori viola sono al momento tutti a disposizione e riposati. Gudmundsson tornerà sicuramente in campo per uno spezzone di partita, mentre Richardson rientrerà in campo o contro il Cagliari o per il successivo match di Conference tra una settimana. In porta sarà ballottaggio fino all'ultimo tra Terracciano e Martinelli.