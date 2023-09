Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha preso parte all'evento del Torrino d'Oro, rilasciando le seguenti dichiarazioni ai media presenti, fra cui Fiorentinanews.com:

“Sconfitta di Milano? Anche la Fiorentina (in passato, ndr) ha vinto partite 4 o 5 a zero. Questa stagione abbiamo già fatto quattro punti, in linea con le ultime annate. Io credo che faremo meglio nelle prime 19 partite rispetto all'anno scorso, ci scommetto”.

E sul mercato: “Abbiamo costruito una squadra più forte, lo credo e lo sostengo. Non vado tutti i giorni agli allenamenti, non ho ancora conosciuto Maxime Lopez, ma credo che i nuovi acquisti siano bravi”.

Infine sulle critiche: “Una grandissima minoranza quelli che criticano Italiano e la Fiorentina, la stragrande maggioranza ci sostiene invece. Ma questa è la vita e dico solo ‘okay’. Io proteggo i miei giocatori, non dirò mai male dei miei dipendenti in pubblico. Speriamo che i nuovi facciano bene”.