Fagioli e la macchia su una prova maiuscola, l'isolazionismo del centravanti che pare un corpo estraneo. Brescianini e un esordio da quasi-eroe
Confortante. La miglior partita della Fiorentina in questo campionato. Nel primo tempo i viola tengono testa al Milan, anche se in un paio di occasioni rischiano di prendere il gol. Però in campo la squadra viola c’è e si vede, non come gli ectoplasmi di Roma contro la Lazio.
Maledetta traversa
Nella ripresa, come contro la Lazio, i viola mettono in campo velocità, ardimento, ferocia agonistica e ottengono un meritato vantaggio. La traversa nega a Brescianini un esordio da eroe e alla Fiorentina i tre punti.
Voti e giudizi
De Gea: 7 Disinnesca le due o tre occasioni da gol che il Milan si crea. Nulla può sul siluro di Nkunku.
Fagioli: 6,5 Palloni rubati, recuperati, difesi, scodellati per i compagni. Macchia una prova maiuscola perdendo malamente il pallone che il Milan userà per pareggiare.
Kean: 5 Non tocca quasi palla. Una costante da quando la Fiorentina ha cambiato modulo. Quindi non può essere solo sua responsabilità.
Vanoli: 6,5 Forse è riuscito a trasmettere alla squadra il suo (anche eccessivo) furore agonistico che paga con l’espulsione. Funzionano abbastanza bene le catene sulle fasce. Da risolvere l’isolazionismo del centravanti che pare quasi un corpo estraneo.
