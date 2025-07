Piñones-Arce: "Ringrazio i tifosi della Fiorentina per l'affetto dimostrato. Sono molto contento di poter lavorare qua"

Pablo Piñones-Arce, nuovo allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato all'evento di presentazione della nuova stagione al Viola Park:

“Ringrazio tutto il pubblico, i tifosi e la società per l'accoglienza in questa nuova città. Oggi abbiamo iniziato a lavorare sul campo e sono già molto contento del lavoro del primo giorno. Abbiamo fatto una passeggiata insieme allo staff per la via degli Dei per fare un po' di team building. Sono state due fantastiche giornate”.