Il Betis dilaga a Guimaraes e si avvicina all'incrocio con la Fiorentina. Chelsea avanti mentre il Legia se la gioca ai supplementari

Ultime quattro gare degli ottavi di Conference in serata: non solo quella della Fiorentina ma anche e soprattutto quelle di Chelsea e Betis, entrambe avanti. Gli spagnoli hanno vinto per 4-0 sul campo del Vitoria Guimaraes, dopo il 2-2 dell'andata: doppietta per Bakambu, reti di Antony e Isco. L'incrocio con la Fiorentina si avvicina: di mezzo ci sono Jagiellonia e Celje.

Il Chelsea invece aveva già vinto per 2-1 sul campo del Copenhagen e ha ribadito la sua supremazia, vincendo 1-0 anche a Stamford Bridge con un gol di Dewsbury-Hall. Ultimo match infine ancora in corso, tra Legia Varsavia e Molde: polacchi avanti per 1-0 con la rete di Morishita e supplementari in corso.