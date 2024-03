Polverosi: "Il sorteggio è benevolo per la Fiorentina, ma vietato sottovalutare i Cechi. Il destino di Italiano..."

Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare il sorteggio di Conference League della Fiorentina, che incontrerà il Viktoria Plzen. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

‘Buon sorteggio per la Fiorentina, ma il Viktoria Plzen è più attrezzato del Maccabi Haifa’

“Direi che il sorteggio per i viola sia andato abbastanza bene. I Cechi sono una squadra che comunque non andrà affrontato come la Fiorentina ha affrontato il Maccabi la scorsa settimana, perche se li affronti in quel modo il Viktoria si trasforma nel Real Madrid. L’attenzione adesso ce la deve mettere la Fiorentina, con questo tabellone adesso, se uscisse sarebbe un vero e proprio fallimento. Cosa che la Fiorentina in questo momento non si può permettere: pescare ai Quarti un avversaria del campionato ceco, credo che sia da considerare un sorteggio benevolo. Comunque sia sono una squadra molto piu attrezzata degli Israeliani per cui non li sottovaluterei, soprattutto perche non sembra riesci a decidere le partite negli ultimi minuti come fatto a Budapest: se finiva 3-3 all’andata, molto probabilmente saremmo stati costretti a fare un altro tipo di partita a Firenze. Dal punto di vista dell’atteggiamento quella dell’andata è stata una delle partite peggiori della stagione dei viola. L’anno scorso sempre in Conference ti sei trovato spesso in vantaggio di più reti, vedi Braga e Poznan, e con l’atteggiamento messo in campo al ritorno spesso ci siamo trovati in difficoltà: ma davvero questa squadra non ha imparato nulla?”.

‘Italiano ha dato gioco e carattere alla Fiorentina, promosso a pieni voti’

Ha poi continuato: “Nessuna competizione è mai scontata, anche se dovessimo affrontare la Mitropa Cup non sarebbe semplice. La Fiorentina in campo europeo deve sempre stare molto attenta, non può calare un secondo. Con il Parma i viola sono riusciti a passare soltanto ai rigori, nonostante fosse una squadra di Serie B: anche li ci fu un errore nell’atteggiamento. O incontri i dopolavoristi, ma non è certo il caso di questa stagione oppure devi essere sempre attento”.

Ha poi concluso parlando di Vincenzo Italiano, cercando di fare un bilancio della sua avventura in viola: “Se vogliamo considerare i due anni e mezzo del tecnico sulla panchina viola, il suo voto è alto. E’ riuscito a dare gioco, carattere e idee ad una squadra, migliorando di fatto molti giocatori della rosa. Nonostante tutti sono più i lati positivi di quelli negativi. Per come valuto io la fiorentina, a livello soprattuto tecnico, Italiano viene promosso a pieni voti: ha comunque raggiunto il massimo con l’organico a disposizione. Se poi vogliamo parlare del futuro del tecnico non so come stiano le cose. Sicuramente il tecnico ha espresso il suo parere e le sue intenzioni alla dirigenza, e probabilmente starà alla società decidere: accontentare le sue richieste oppure virare su un altro allenatore”.