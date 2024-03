Gudmundsson ormai è solo un ricordo. il Genoa è pronto a scatenare un'asta per lui in estate

Dopo la clamorosa trattativa last minute per il gioiellino del Genoa Albert Gudmunsson, con la Fiorentina che per qualche giorno è stata molto vicina a portare l’esterno a Firenze, adesso la situazione è totalmente cambiata e sembra che i tifosi viola debbano ufficialmente metterci una pietra sopra. Viste le ultime novità l’Islandese probabilmente resterà solo un sogno di mercato.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport il Genoa in estate è pronto ad innescare una vera e propria asta. Per il quotidiano si prospetta infatti un duello tra Inter e Juventus, con la Fiorentina che di fatto finirebbe infondo alle preferenze dell’islandese: Giuntoli è pronto a sfidare i nerazzurri, che dopo Taremi cercano un altro attaccante di spessore in avanti.

Come spiegato qualche giorno fa dal Ceo del Genoa Blazquez la richiesta dei liguri è chiara, e già nota alle parti: la speranza del club lugure è piuttosto legata al fatto che un grande finale di stagione del ragazzo possa mantenere alta la valutazione perché si parte da una base di 40 milioni di euro.