Fiorentina-Nzola, la trattativa può decollare

Come scrive il Corriere dell Sport, la Fiorentina va all’attacco partendo dall’attacco. Un gioco di parole per dire che il mercato in entrata della squadra viola ha bisogno di un rilancio bello forte, di almeno un paio di ingressi al volo di alta qualità (come richiesto da Vincenzo Italiano nei giorni scorsi) per alzare la competitività del gruppo, che poi a breve proverà a vedersela su tre fronti come l’anno scorso, ma a quel punto con aspettative ancora superiori considerando le due finali raggiunte a cavallo tra maggio e giugno.

E allora M’Bala Nzola può essere il centravanti che mette in moto tutto, vecchio-nuovo obiettivo che la Fiorentina ha riacceso con forza, dopo che il Benfica si è buttato a capofitto su Lucas Beltran avendo soldi (tanti) da prospettare al River Plate grazie alla cessione di Gonçalo Ramos al Psg.