Corriere dello Sport-Stadio: Subito Sorloth, oppure...

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, questo il titolo che troviamo stamani sulla Fiorentina: "Sorloth da viola". Sottotitolo: "Sprint con Retegui: settimana decisiva".

Apertura dedicata al mercato: “Viola, subito Sorloth o l’attesa per Retegui”. Sottotitolo: “Si può chiudere per il norvegese, serve più tempo per l’azzurro Entrambi sono valutati 30 milioni”.

Presente un'intervista: “Floro Flores vota Palladino ”Farà bene, ha gli attributi". Altre dichiarazioni: “Galliani lo ha scelto a Monza perché ha personalità. La punta? C’è Beltran. E mi piace Sorloth”. Infine leggiamo: “Nzola, il piano Va venduto senza rimetterci”.