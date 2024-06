Trenta milioni per un centravanti, la Fiorentina sceglie la punta. Un interprete perfetto per il gioco di Palladino

Non sono gli unici due, ma di sicuro sono in cima alla lista degli attaccanti che la Fiorentina sta cercando: si tratta di Mateo Retegui e Alexander Sorloth. Di entrambi si parla approfonditamente in un articolo pubblicato dal Corriere dello Sport-Stadio.

Trenta milioni

La Fiorentina è chiamata a scegliere la punta e per il quotidiano sportivo, l’italoargentino è il preferito, il norvegese è a ridosso. Entrambi sono valutati sui trenta milioni di euro, ma il Villarreal, squadra proprietaria del cartellino di Sorloth accetta i bonus a differenza del Genoa.

Un interprete giusto per Palladino

Sempre a proposito del giocatore scandinavo, attraggono anche le caratteristiche tecnico-atletiche lungo il metro e novantacinque di altezza che fanno di lui un interprete perfetto per il gioco di Palladino.