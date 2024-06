Questo colpo in attacco non si può sbagliare. 30 milioni per Retegui stonano, Sorloth scala le preferenze. Ma non sono gli unici due in lista

Firenze si aspetta il colpo da 90 in attacco. Dopo stagioni senza un vero bomber dopo l'addio di Vlahovic e le parole in conferenza stampa di Pradè, adesso la tifoseria viola aspetta con ansia la scelta della società gigliata sull'attaccante da regalare a Palladino.

La Fiorentina non può sbagliare questa volta e tutti ne sono consapevoli. 30 milioni per Retegui sembrano troppi alla Fiorentina, che si è pronta a spendere, ma per il giusto rapporto qualità prezzo.

E così Sorloth ha scalato prepotentemente la lista delle preferenze, avendo tutto quello che potrebbe risolvere il problema del centravanti: gol, perfette caratteristiche atletiche e strutturali dall’alto del suo metro e novantacinque di altezza, maturità psico-fisica data dai 29 anni da compiere a dicembre, costo che per quanto detto sopra non è un problema (circa 30 milioni trattabili).

C'è poi il nome di En-Nesyri del Siviglia e di Pavlidis dell’Az Alkmaar, che però è a un passo dal Benfica. Serve un colpo che dia fiducia e ottimismo. Non si può sbagliare. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.