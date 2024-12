A Sky Sport, in uno speciale a lui dedicato, ha parlato l'attaccante della Fiorentina Moise Kean, parlando del suo passato alla Juventus e del suo arrivo a Firenze. Questa un'anticipazione:

“Sono tornato alla Juventus (dall'Everton ndr) che avevo grandi aspettative, volevo tornare da protagonista. Poi ci sono state scelte che a me non sono andate bene, mi hanno tirato giù di morale. Poi ci sono stati gli infortuni. Non c'ero mentalmente e questo fa tantissimo. Questo non mi ha aiutato ad uscire dal mio periodo difficile, perché non sentivo la fiducia del club e dell'allenatore. Dovevo cavarmela da solo. Era la squadra dove ero cresciuto, mi ha buttato giù. Ma sapevo che un giorno sarebbe toccato a me”.