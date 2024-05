A Sporza, nel post partita di Fiorentina-Club Brugge, ha parlato il difensore nerazzurro Jorne Spileers, autore del miracoloso assist a Igor Thiago per il 2-2 del Club Brugge. Queste le sue parole:

“Dopo il rosso è stata dura. Stavamo giovando bene, poi la palla è caduta in area sui piedi di Belotti… Prima della partita ci eravamo detti che loro soffrivano i lanci lunghi, ma io in quel caso volevo solo sbarazzarmi del pallone. Poi Thiago ha fatto un ottimo lavoro e ha segnato. Il ritorno? Non abbiamo nulla da perdere, con i tifosi al nostro fianco ce la possiamo fare”.