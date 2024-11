Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina e di Rocco Commisso sul proprio canale YouTube, facendo gli auguri al presidente viola che ieri ha compiuto 75 anni e soffermandosi su vari argomenti.

‘La Fiorentina veleggia, Commisso ci ha messo i soldi e gli altri devono stare muti’

“Commisso ha fatto tanti sacrifici e lavorato seriamente, è giusto che abbia le proprie soddisfazioni. Il presidente della Fiorentina è in vetta alla classifica degli imprenditori che hanno dato ricchezza, lavoro, e deciso di prendere una squadra di calcio, senza il fondo d’investimento, un qualcosa che spesso interviene di questi tempi e stona molto… chissà chi ci sta dietro, e quanti disastri fanno. Commisso ci ha messo tempo, passione e soldi… e quando qualcuno ci mette i soldi, gli altri devono stare muti. Ha avuto la dolorosissima perdita del suo braccio destro Joe Barone ed ha lasciato il comando a Ferrari e Pradè. A Palladino è stata data una grande squadra, ha sofferto all’inizio ma è stato bravo a cambiare e ora la Fiorentina veleggia, sogna e ambisce, per merito dei soldi investiti da Commisso”.

‘Il miglior mercato dell’era Commisso, squadra più forte in tutti i reparti’

“Il presidente viola è stato spesso criticato a Firenze, ci sono quelli bravi a criticare dal divano, perchè bisogna criticare. Quando è arrivato Kean non andava bene come centravanti…invece si capiva benissimo che Kean con Palladino si sarebbe svegliato e avrebbe battuto tutti i record. La stagione è ancora lunga e l’attaccante viola può arrivare a 25 gol tra tutte le manifestazioni. È stato il miglior mercato dell’era Commisso e lo ribadisco: la squadra è più forte in tutti i reparti, il portiere è straordinario e non è costato nulla, sulle fasce c’è grande abbondanza, a centrocampo è cambiato quasi tutto. Adli un’intuizione incredibile, solo la Roma poteva regalare Bove. Cataldi aveva bisogno di giocare e Gudmundsson è un babà, Colpani un pasticcino con la panna. Commisso merita di essere ringraziato anche da parte di chi lo ha offeso in modo eccessivo, ignobile, vile”.

‘Il regalo di compleanno a Commisso l’ha fatto la Juventus’

“Commisso ha fatto due finali europee ed una di Coppa Italia, tra il rammarico e la rabbia di non aver portato a casa almeno un trofeo, la soddisfazione per essere arrivato in fondo rimane. Ha regalato il Viola Park, il suo acquisto più importante, e raccolto trofei col settore giovanile. Il regalo glielo ha fatto la Juventus: Commisso ha avuto ragione tra Vlahovic, Chiesa e Gonzalez. Ha incassato quasi 170 milioni da queste operazioni, esclusi bonus. La Fiorentina per meno di 40 milioni non si siede a parlare con la Juventus. La gestione di Commisso è stata illuminata anche grazie ai suoi importanti collaboratori, riguardo alle cessioni, ha portato le trattative all’esito che voleva”.