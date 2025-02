Subito in cerca di riscatto dopo l'autogol. Vanoli: "Non credo di recuperare Sosa, Biraghi avrà occasioni per mettere su minutaggio"

L'ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, adesso, cerca di guadagnare minutaggio nella sua nuova avventura al Torino. Non iniziata nel migliore dei modi, visto l'autogol arrivato a Bologna decisivo per il risultato. E allora l'ex numero 3 viola va in cerca di riscatto.

“Biraghi ha l'occasione per mettere minutaggio”

Così parla il tecnico del Torino Paolo Vanoli in conferenza stampa: “Non credo di recuperare Borna Sosa. Ha avuto la febbre e non è ancora al top, sta meglio ma non me la sento di rischiare. Biraghi ha una bella occasione. Adesso può mettere su minutaggio”.