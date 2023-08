Di Filippo a FN: "Ho proposto a Commisso un gemellaggio con la Fiorentina, ne riparleremo al Viola Park. E sullo stadio gli dirò..."

Per una volta niente calcio, ma pallavolo. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si è concesso ieri una serata a Palazzo Wanny, a Firenze, dove la nazionale italiana femminile di volley era impegnata contro la Francia per i quarti di finale dei campionati europei.

E c'è scappato anche un incontro con il patron de Il Bisonte Firenze, nonché costruttore e proprietario dello stesso Palazzo Wanny, ovvero Wanny Di Filippo.

“Ci siamo visti io e Commisso - racconta a Fiorentinanews.com Di Filippo - abbiamo parlato e gli ho proposto di fare un gemellaggio con Il Bisonte. Mi ha dato appuntamento per quando tornerà in Italia la prossima volta, anche perché entro breve se ne andrà in America. Andrò a visitare il Viola Park e avremo modo di riparlarne”.

E poi: “Vorrei che potesse esserci una collaborazione - ha aggiunto Di Filippo - e sentire se lui è interessato a fare da sponsor alla nostra squadra. Ho visto una persona veramente entusiasta, molto disponibile, simpatico e carino”.

A Di Filippo è riuscita l'impresa di costruire un impianto di proprietà nel comune di Firenze, cosa che a Commisso non è accaduta: “Fossi in lui farei uno stadio moderno, fuori Firenze, glielo dirò appena lo vedrò, come fanno del resto in tutta Europa”. Purtroppo però, a detta del presidente, questa possibilità che possa investire in uno stadio sembra ormai essere tramontata definitivamente".

Intanto tra poco inizierà il prossimo campionato di A1 di pallavolo e Il Bisonte dovrà vedersela subito, all'esordio, con la Savino Del Bene Scandicci, in un derby che si preannuncia infuocato: “Abbiamo fatto una rivoluzione totale - conclude Di Filippo - abbiamo tenuto solo la Graziani e fatto dei begli innesti. Abbiamo subito il battesimo del derby. Ho fiducia in Parisi (l'allenatore della squadra ndr) e speriamo bene”.