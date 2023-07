Pulcinelli: "Sabiri è un grandissimo talento, ma spero riesca a maturare. Il suo carattere ha lasciato a desiderare"

Il centrocampista della Fiorentina Abdelhamid Sabiri si è fatto notare per la prima volta in maglia viola nel test ‘in famiglia’ contro la Primavera di Galloppa, segnando una doppietta. Su di lui ha parlato il presidente dell'Ascoli Massimo Pulcinelli, che conosce molto bene il ragazzo (essendo il marocchino ex bianconero).

Ecco le sue parole a Radio Sportiva: “Sabiri è indubbiamente un grandissimo talento, ma il suo approccio caratteriale spesso lascia a desiderare. Spero che riesca a maturare col tempo per potersi esprimere al meglio, perché in passato ha avuto problemi sia qui che alla Sampdoria”.