"Palladino è allegriano e il passato juventino potrebbe aiutarlo. Fiorentina destinazione ideale per De Rossi"

Otto tecnici in cerca di sistemazione. Tra estero e il nostro paese, ci sono otto personaggi che attendono di trovare una sistemazione. E tra questi c'è pure l'ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino.

Palladino allegriano

Su di lui si legge all'interno di un'analisi fatta da La Gazzetta dello Sport: "E' stato dipinto come un gasperiniano, ma il "Palla" non gioca lo stesso calcio di aggressione feroce. Anzi, tende ad aspettare. E a giocare su distanze più lunghe. L'Atalanta non avrebbe lo stesso tipo di attitudine. È forse più allegriano, Palladino, e il passato juventino da giocatore potrebbe aiutarlo se la Signora pensasse a un profilo giovane".

De Rossi e la Fiorentina

Ma chi potrebbe approdare invece sulla panchina viola? Per la ‘rosea’ il nome giusto potrebbe essere quello di De Rossi: “Il suo destino è arrivare, prima o poi, a una grande panchina. Dopo quella dei sogni infranti, sarà il tempo di uno step intermedio, ma non troppo. E in questo momento probabilmente la Fiorentina sarebbe la destinazione ideale. una possibilità di crescita per entrambe le parti”.