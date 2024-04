Commisso chiama la squadra: "Tre punti importanti per classifica e morale. Ora testa, gambe e cuore contro l'Atalanta"

Come consuetudine, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, al termine della gara ha chiamato e ha parlato direttamente con l'allenatore, complimentandosi per la vittoria, e con i due realizzatori dei gol, Kouame e Ikone.

“Sono tre punti importanti per classifica e morale” ha detto il numero uno gigliato che ha manifestato anche la sua contentezza per il fatto che la Fiorentina non abbia subito reti in questo match.

“Ora testa, gambe e cuore per la partita contro l'Atalanta” è stata la raccomandazione fatta dallo stesso Commisso in vista della semifinale di ritorno della Coppa Italia.