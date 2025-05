Nel momento meno atteso, si risveglia il Monza… quando ormai è troppo tardi. L'ultima vittoria dei brianzoli (pensate un po') era datata 13 gennaio, in casa contro la Fiorentina che ha concesso quattro punti in totale. La squadra di Nesta è già aritmeticamente retrocessa in Serie B, ma si leva quantomeno la soddisfazione di un altro successo, in trasferta ai danni dell'Udinese, che non ha più nulla da chiedere al campionato. Apre le danze Caprari a inizio ripresa, mentre Lucca pareggia i conti a un quarto d'ora dalla fine. Al novantesimo Keita Balde firma la vittoria del Monza in quel di Udine. Non si muove la classifica: bianconeri fermi a quota 44 punti, brianzoli ultimissimi.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 77, Inter 74, Atalanta 68, Lazio 64, Juventus 64, Roma 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59, Como 48, Torino 44, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Empoli 28, Lecce 27, Venezia 26, Monza 18.