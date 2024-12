Le nostre PAGELLE: Sottil, che sassata, Kean, che rete e che lotta. E grazie De Gea, ancora una volta!

De Gea: 7,5 Rischia mano e gomito sulla sassata ravvicinata di Vlahovic, ma ne esce fuori una paratona, l'ennesima di un campionato straordinario. Anche Gatti deve fare i conti con i suoi riflessi. Solo Thuram riesce a superarlo, due volte, ma qualcuno può dirgli qualcosa? Qualcuno può addossargli colpe per le reti subite?

Dodo: 5 Tanto preoccupato dal difendere (male). Incomprensibile il voler rimanere a distanza da Thuram mentre il centrocampista bianconero viaggia verso la porta viola per l'1-0. Quando finalmente comincia a guadagnare campo, decide di mettere un pallone in mano a Di Gregorio, con tanto spazio davanti per fare tutt'altro. In apertura di secondo tempo in quel corridoio che lui, Cataldi e Comuzzo non ce la fanno a presidiare, si rinfila nuovamente Thuram per il raddoppio.

Comuzzo: 5 Sbaglia l'uscita su Locatelli, lasciando una prateria dietro dove ci si infila Thuram (sul quale nessuno dei suoi compagni interviene inspiegabilmente) per il gol dell'1-0. E si fa prendere alle spalle da Vlahovic su una punizione lenta, che parte da lontano e poteva essere letta molto meglio. Errori inconsueti per un ragazzo che fin qui aveva rasentato la perfezione.

Ranieri: 5,5 Non perfetto neanche lui sul primo gol della Juventus, parte in ritardo nella chiusura, forse anche perché si aspettava che qualcun altro facesse la mossa che doveva fare. Meglio nella ripresa anche se le troppe proteste gli fanno buttare via energie preziose.

Parisi: 6,5 Il confronto con Conceicao era davvero difficile, ma dopo un paio di dribbling in avvio, è riuscito a concedere poco all'avversario. Pronto anche a ripartire e non solo sulla sinistra. Costringe McKennie ad abbatterlo e a prendersi un cartellino giallo. Gosens: 6 Un quarto d'ora al servizio della squadra anche se non è al meglio.

Adli: 6 Il cross per la rete di Kean è una pennellata da pittore. Il centravanti viola viene servito alla perfezione e deve solo spingere il pallone in fondo al sacco. Sfiancato dalla serie di raddoppi che è costretto a fare su Conceicao, così perde un po' di quella lucidità che serve per fare gioco. Richardson: 5 Entra male nella partita con errori banali che costano anche ripartenze alla sua squadra.

Cataldi: 5 Non ce la fa proprio a coprire-rintuzzare gli inserimenti di Thuram. Chiaramente non è facile giocare prevalentemente a due a centrocampo, ma le difficoltà in questa serata restano. Mandragora: 6

Colpani: 4,5 La sua partita contro la Juventus è la riedizione di quanto fatto vedere finora, da quando la sua avventura a Firenze è cominciata. In linea coi centrocampisti quando la squadra difende, poi però palle perse, zero giocate, zero tiri veri, zero dribbling. Insomma zero (o quasi). Ikoné: 5,5 Qualcosina fa. Ma rimane pure sempre qualcosina. Si ritrova sui piedi la palla che dà il via al pareggio di Sottil dopo lo scivolone di Cambiaso.

Gudmundsson: 4,5 Non la struscia nemmeno per sbaglio, ma quel che è peggio è che dà proprio l'impressione di non aver voglia di entrare in partita. Nell'unica occasione in cui avrebbe la possibilità di fare qualcosa riesce a perdere palla al limite dell'area della Juventus con due compagni liberi ai lati da servire. Beltran: 6,5 Un minuto e riesce già a far partire Kean verso la porta bianconera.

Sottil: 7 Che sassata! Che gol! Che sinistro! La sua partita tutta in una giocata, quella che vale il 2-2 ed evita una sconfitta che sarebbe stata pesante da digerire.

Kean: 7 Un altro gol in campionato, tanto che questo non fa più notizia. Ma c'è anche molto altro nella sua prestazione di stasera.

Palladino: 6 Una gara con molte fasi, con momenti difficili, recuperi, altra difficoltà e con il pareggio finale. Ci sono problemi da risolvere e anche l'allenatore dovrà fare la sua parte perché questa non è chiaramente la Fiorentina vista dalla quarta giornata fino ad inizio dicembre.