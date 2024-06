Il rammarico di Cairo, sempre all'inseguimento della Fiorentina: "Grazie Juric ma non siamo arrivati dove avremmo voluto"

E' arrivato ieri il saluto ufficiale tra Juric e il Torino, accompagnato dal post di saluti via social da parte di Urbano Cairo:

"Caro Mister, grazie per questi 3 anni insieme in cui hai dato tutto e con la tua nota schiettezza. Non siamo arrivati dove avremmo voluto ma abbiamo lavorato bene e siamo certamente cresciuti. In bocca al lupo a te e al tuo ottimo staff per il vostro futuro".

Classica degli ultimi tre anni un po' la rivalità, verbale più che tecnica, tra i patron di Fiorentina e Torino, con l'obiettivo aggancio da parte granata sempre andato a vuoto.