Quello sconfortante 60% che ha condannato la Fiorentina nella zona più produttiva del campo. Come tradurre i milioni spesi in qualità?

C'è un dato allarmante e sconfortante al tempo stesso, tirato fuori dal Corriere Fiorentino e che riguarda la precisione dei passaggi, in particolare nella zona della trequarti offensiva: la Fiorentina ha chiuso il match con il Napoli con poco più del 60% (il 61,5%). Segnale che dove c'è da costruire e da fare la differenza la squadra di Pioli pecca terribilmente.

E' questione di qualità ma anche di organizzazione perché in estate si è investito in modo piuttosto pesante sul centrocampo, ‘per patrimonializzare il club’ disse Pradè, ma poi i milioni vanno tradotti in qualità. Sfruttando al meglio le risorse in rosa e sperando naturalmente di non aver sbagliato (ancora) le scelte.