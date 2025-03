FOTO - Un po' di svago durante la sosta: giornata al paintball per alcuni giocatori della Fiorentina

Durante la sosta per le nazionali, per quei giocatori della Fiorentina rimasti a Firenze e non convocati dagli impegni internazionali, c'è tempo anche per un po' di svago.

La Fiorentina va al paintball: le foto

Alcuni calciatori viola hanno deciso di trascorrere il venerdì al paintball Firenze per divertirsi un po'. Presenti Fabiano Parisi, Lucas Beltran, Nicolò Zaniolo, Danilo Cataldi, Dodô, Rolando Mandragora, Andrea Colpani e Michael Folorunsho (in foto). Assieme a loro, anche qualche componente dello staff.

Ecco lo scatto pubblicato su Instagram: