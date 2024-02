Il presidente e patron della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare ai canali ufficiali viola, toccando diversi temi che riguardano la squadra viola e non solo. Ecco le sue parole: “Mi mancate, vi seguiamo sempre, seguiamo tutte le squadre. Sono tornato in America a inizio novembre e spero di tornare presto a Firenze”.

‘Siamo vicini alla squadra e a Italiano, che ha la nostra totale fiducia’

Sulla squadra: “In questi giorni ho parlato con la squadra, l'allenatore e lo staff. Gli ho ricordato che sono vicino a loro, per difenderli. Non sono contento degli ultimi risultati. Ma questa stagione per la mia gestione è tra le migliori: 22 partite e 34 punti. Gli altri anni erano anche molti meno. Usciremo da questa situazione insieme. Ho ricordato loro la responsabilità di vestire la maglia della Fiorentina”

E su Italiano: “Ha la nostra completa fiducia, ha svolto un lavoro straordinario in questi anni. Siamo sempre al suo fianco. Trovo imbarazzante chi racconta che tra noi ci siano cattivi rapporti. Lo fanno solo per mettere zizzania. Non mi sono piaciuti i toni di qualche opinionista nei confronti di Biraghi, un ragazzo che dà sempre il 100%”.

‘C’è chi ci augura il fallimento ma affronterò questa situazione. Nessuno ha mai speso quanto me per la Fiorentina'

E ancora: “Mi aspetto che i tifosi stiano accanto alla squadra, come sempre hanno fatto. Qualcuno però ci augura il fallimento. Ci sono persone che fanno soldi sulle spalle della Fiorentina e vogliono il male di questa società. Quando tornerò a Firenze affronterò anche questa situazione. I ricavi del 2023 sono stati 146 milioni, più 25 milioni messi dalla Mediacom. Che è il miglior risultato della storia della Fiorentina. Mi fa sorridere quando dicono che non voglio spendere e che voglio guadagnare con la Fiorentina. Ho messo oltre 450 milioni nella Fiorentina. Queste accuse sono da pazzi. Se qualcuno conosce la storia della Fiorentina, sa anche che nessuno ha messo una cifra del genere. Questo non vuol dire che possiamo spendere cifre folli sul mercato".