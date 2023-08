Non solo Roma, anche in Russia hanno provato a mettere i bastoni tra le ruote alla Fiorentina per Beltran

Non solo la Roma, ma anche un club russo ha provato ad inserirsi per Lucas Beltran prima che l'attaccante accettasse definitivamente la corte della Fiorentina.

Secondo Euro-Football.Ru a provarci è stato lo Spartak Mosca, tra l'altro una delle ex squadre di Aleksandr Kokorin. Il club della Capitale ha comunicato con l'entourage del centravanti.

La fonte riferisce che i biancorossi erano interessati al suo acquisto, ma che non abbiano fatto partire alcuna proposta ufficiale al River Plate, perché avevano capito che il calciatore mirava a trasferirsi in Italia. Lo Spartak, giusto per la cronaca, sta attualmente continuando a cercare un attaccante.