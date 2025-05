Dalla Francia arrivano autorevoli conferme: il Monaco pensa a De Gea. La situazione

Poco fa in conferenza stampa Daniele Pradè ha fatto lune su quello che potrebbe essere il futuro di David De Gea. L'intenzione della Fiorentina è quella di prolungare il suo contratto per i prossimi tre anni, andando oltre l'opzione di rinnovo automatico che ha il club viola con scadenza al 30 maggio.

Nel caso non si arrivasse a un accordo entro le prossime ore, la società viola farà scattare l'opzione per non far svincolare il portiere e ragionare successivamente del suo futuro. Intanto dalla Francia fonti autorevoli confermano l'interesse del Monaco per il portierone viola. A dirlo è l'Equipe, che conferma come la società del principato sia pronta a inserirsi nella trattativa tra i viola e lo spagnolo per il prolungamento di tre anni.