Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere anche fuori dal campo, non è cambiato da quando è arrivato in Italia"

Protagonista assoluta con la Fiorentina Femminile, l'attaccante Madelen Janogy ha parlato a Tmw del rapporto con il suo allenatore in viola, Pinones Arce:

"Al tecnico piace giocare un buon calcio, ed è bravo ad aiutare le giocatrici a crescere ma non solo altro l'aspetto di campo: è un allenatore molto attento anche al lato umano, e alla crescita della persona, alla quale presta attenzione. Ci aiuta anche sotto questo aspetto, e penso sia una bella cosa. Dal suo arrivo in Italia non è cambiato molto a livello di approccio e gioco. Quello che lui chiede da sempre alla calciatrici è di essere coraggiose, di avere coraggio nel provare e nell'affrontare i cambiamenti.

Lui vede in noi delle qualità per farci giocare in quel determinato ruolo in campo e ci chiede di provarci, di giocare dove ci dice e anche di sbagliare, e questo non lo fa per metterci in difficoltà o perché non ha soluzioni, lo fa perché vuole farci crescere e trasmetterci fiducia: ci ricorda sempre che per l'errore di una ci sono altre che sopperiscono, e questo dà tranquillità a tutte. Rientra un po' nel discorso di crescita umana, perché così facendo prendiamo maggiore consapevolezza di noi stesse. E non sono cose da sottovalutare".