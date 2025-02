Anche il Chelsea mette mano alla lista UEFA in Conference. Fiorentina, occhio a un'aggiunta in particolare

Ieri, 6 febbraio 2025, è stato anche il termine ultimo per la consegna delle nuove liste UEFA. La Fiorentina si è adeguata e ha presentato la propria, lasciando fuori (causa regolamento) due nuovi acquisti: Pablo Marì e Cher Ndour. Inclusi, invece, tanti ragazzi della Primavera.

Occhio al Chelsea in Conference, un'aggiunta non da poco alla lista

Lo stesso ha fatto il Chelsea, stra-favorita in Conference League. E per la Fiorentina c'è una notizia non di poco conto: i Blues hanno aggiunto Cole Palmer. Il trequartista inglese, tenuto fuori per la fase campionato della competizione europea, darà mano per l'eliminazione diretta. Attualmente è a quota 14 gol e 6 assist in campionato.